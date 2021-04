Messa in sicurezza del costone roccioso a Ragusa

Economia Lavori pubblici

Ragusa, affidati i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso di Corso Mazzini. Con determinazione dirigenziale n.1824 del 1 aprile 2021 del Settore V – Politiche ambientale ed Energetiche- Protezione civile, è stato approvato il preventivo ed affidato all’impresa Schininà Giovanni l’incarico per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso soprastante Corso Mazzini. L’importo complessivo dell’intervento è di € 7.069,90, al netto del ribasso del 5%, di cui € 1.274,90 per Iva al 22%. (Foto web)