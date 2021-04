Alleanza Assicurazioni entra nel segmento Casa

Curiosità Assicurazioni

MILANO - Oggi ben il 73% delle famiglie italiane è proprietario della casa in cui vive, ma solo il 22% ha almeno una polizza abitazione (multirischio, incendio e le cosiddette ’’globali fabbricati’’) e più del 60% delle famiglie decide di assicurarsi solo dopo avere subito un danno in casa. In questo scenario, attuando la Strategia Partner di Vita di Generali Country Italia, Alleanza Assicurazioni accelera il suo impegno in ambito protection e entra nel segmento casa.Alleanza dal 2015 al 2020 ha segnato una crescita sia nella Nuova Produzione, con un totale di 2,7 miliardi di euro (+35%), sia nella Raccolta Premi con una quota di 5,6 miliardi (+25%). Nel segmento protection la compagnia è passata da una raccolta protection totale di 82 milioni di euro, registrata nel 2015, a 209 milioni di Euro raccolti nel 2020 (+154%).La compagnia oggi punta sulla nuova frontiera della tutela per la casa con ’’Casa Semplice’’, il piano di protezione della propria abitazione, di chi la vive e di ciò che contiene.La nuova soluzione protection della Compagnia di Generali Country Italia ’’è completa e personalizzabile e offre una protezione anche in caso di eventi catastrofali - si legge in una nota -. ’’Casa Semplice’’ di Alleanza, anche grazie all’integrazione della tecnologia, tutela dai frequenti rischi che possono insorgere a persone, animali domestici e oggetti all’interno delle abitazioni, oggi sempre più luogo di lavoro, di riposo e di gioco’’.’’Riteniamo fondamentale interpretare il nostro ruolo sociale di assicuratori riducendo il divario tra una crescente percezione dei rischi dalla parte delle famiglie e una bassa copertura degli stessi.Questa è la responsabilità che sentiamo per essere ’’Partner di Vita’’ dei nostri clienti, che è la strategia di tutta Generali Country Italia - spiega Davide Passero, amministratore delegato di Alleanza -. Siamo, infatti, consapevoli che chi fa assicurazione ha la responsabilità di colmare questo gap e per questo, in Alleanza, vogliamo fare la nostra parte al fianco dei nostri clienti e delle comunità, rendendo popolare l’assicurazione in Italia. Questo impegno è già testimoniato dalla nostra attività in ambito salute, dove in poco meno di due anni abbiamo assicurato oltre 230 mila famiglie. Oggi allarghiamo la nostra azione anche al segmento della casa, da sempre bene di primaria importanza per gli italiani, attraverso la nuova soluzione Casa Semplice dedicata alla protezione non solo dell’abitazione, ma dell’intera famiglia’’.’Casa Semplice’’ offre servizi e soluzioni studiati per la protezione della casa, la salvaguardia dei beni e della famiglia, animali domestici compresi. Il nuovo piano è adatto a case di proprietà o concesse in affitto ed è pensato anche per far fronte ad eventi catastrofali come terremoti, alluvioni o inondazioni, e per prevenire eventuali rischi, integrando le tecnologie di Generali Jeniot, tramite sensori intelligenti che avvisano tempestivamente in caso di anomalie (per esempio rilevazione di gas, fumo, allagamento). Per monitorare e gestire le emergenze è stata, inoltre, realizzata una App che permette di accedere ai dispositivi anche in caso di assenza di corrente elettrica.