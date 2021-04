Ragusa, aumento positivi Covid: perchè il sindaco non chiede zona rossa?

Attualità Coronavirus

Positivi Covid in aumento a Ragusa. Territorio “perchè il Sindaco non chiede la zona rossa ? Non esita a chiedere l’istituzione della zona rossa per Ragusa, il movimento politico Territorio, visto l’evolversi dei contagi nella nostra città. Ad intervenire con decisone il segretario cittadino Michele Tasca che prende spunto anche dall’intervento, nell’ultima seduta del consiglio comunale, dell’assessore alla salute Luigi Rabito, che aveva comunicato “ormai da sette giorni i dati dei positivi nella città di Ragusa sono in costante evoluzione”. Tasca osserva “la soglia per l’istituzione automatica della zona rossa, che, come sappiamo, dovrebbe essere di 250 positivi per 100.000 abitanti, è stata abbondantemente superata da sette giorni a questa parte., essendo nella nostra città di 182 positivi su un numero di 73.000 abitanti circa. Secondo i bollettini giornalieri dell’ASP, 192 positivi il giorno 28 marzo, 196 il giorno 29, 194 il giorno 30, poi è stata superata la soglia dei 200 positivi, 201 il giorno 1° aprile, 223 il 2 aprile, 238 il giorno seguente e ieri, domenica 4 aprile siamo a 260 positivi a Ragusa”.Pertanto il segretario cittadino di Territorio conclude “a questo punto è legittimo chiedersi come mai il Sindaco, né le autorità sanitarie, non abbiano valutato l’opportunità di chiedere la zona rossa per il capoluogo al Presidente della Regione, considerati i dati che vengono fuori”. (da.di.)