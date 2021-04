Covid, Ragusa prossima zona rossa

Attualità Coronavirus

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, annuncia alla città un possibile passaggio in zona rossa. “Il numero di contagi nella nostra città negli ultimi giorni - spiega il sindaco di Ragusa - è aumentato in modo preoccupante, e Ragusa potrebbe essere presto inserita in zona rossa, come già accaduto per decine di altri comuni siciliani. Sono in costante contatto con i vertici dell’ASP territoriale, a cui compete il monitoraggio, la elaborazione e la trasmissione dei dati. Seguiranno a breve ulteriori comunicazioni”. Dagli ultimi dati diffusi ieri dall'Asp di Ragusa nel capoluogo oibleo ci sono 260 positivi al Covid. Un dato che gà nella giornat di oggi potrebbe aumentare secondo l'ìultimo bollettino del Ministero della salute diffuso ieri pomeriggio.