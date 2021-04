Ragusa, braccio di ferro a villa Orchidea VIDEO

Appuntamenti Sport

Manifestazione sportiva braccio di ferro a villa orchidea. Il 25 aprile 2021. Si terrà il 25 aprile prossimo, a Villa Orchidea, in contrada Bosco Rotondo territorio di Vittoria, sulla provinciale 5, un torneo nazionale di braccio di ferro organizzato dalla competente Federazione sotto l’egida della Opes (Organizzazione Per l'Educazione allo Sport). Organizzatori della manifestazione sportiva il presidente della federazione di braccio di ferro S. B. F. I. Claudio Rizza, il delegato della regione Sicilia, Antonello Lucarelli, il presidente Opes Sicilia, Andrea Patti e Giovanni Fortunato, delegato provinciale Opes Ragusa, candidato alla presidenza del comitato provinciale Opes Ragusa. Il torneo prevede la categoria maschile senior dx con peso kg 60,70,80, 90 e oltre 90, quella maschile senior sx con peso 60/75, 75/90 e oltre 90; categoria esordienti con peso 60/75, 75/90, e oltre 90 sia dx che sx; categoria femminile unica senior dx. Dopo le operazioni di pesatura e di iscrizione, dalle 13,30 alle 15, avrà inizio la competizione in quello che si prefigura certamente come un nuovo e interessante appuntamento sportivo.A tal proposito, in una intervista rilasciata al nostro giornale, (di cui alleghiamo il video) il delegato provinciale Opes e presidente associazione arti marziali Imac Federation, Giovanni Fortunato afferma “sarà una importante giornata sportiva, un evento unico per la provincia di Ragusa ma anche per tutta la Sicilia, che vedrà la presenza di campioni del mondo europei ed italiani. Evento tanto più significativo proprio in questo periodo di pandemia”. (daniele distefano)

