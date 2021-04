Salute e benessere Diete

I 7 cibi che accelerano il metabolismo I 7 cibi che accelerano il metabolismo

I 7 cibi che accelerano il metabolismo. Per facilitare la perdita di peso e smaltire i chili di troppo quando si comincia una dieta non serve solo ridurre le calorie giornaliere ma accelerare il metabolismo consumando alcuni cibi. Vediamo 7 cibi che aiutano a risvegliare il metabolismo e gli effetti che svolgono nell’organismo. Tra gli alimenti da prediligere ci sono ananas e zenzero, ma anche salmone, cacao amaro, aglio e molti altri alimenti grazie alla loro azione brucia grassi, aiutano a restare in forma e a non mettere su peso. Ecco alcuni consigli utili della dottoressa Nicoletta Bocchino, biologa nutrizionista. Ormai è risaputo: per smaltire i chili in più non serve tagliare in modo netto le calorie o consumare solo alimenti light e ultra dietetici, ma mettere nel piatto i cibi giusti come quelli che ti aiutano a bruciare più energia, e di conseguenza più calorie. È il caso degli alimenti che danno una mano al metabolismo, un meccanismo fisiologico che se funziona bene aiuta a farti bruciare di più e a non mettere su peso. «Tra questi ci sono- suggerisce la dottoressa Nicoletta Bocchino, biologa nutrizionista- gli alimenti come frutta, verdura, cereali integrali, ricchi di fibre.Queste sostanze non solo favoriscono la regolarità intestinale grazie all’eliminazione delle scorie in eccesso, ma saziano più in fretta e contribuiscono alla salute del metabolismo, perché alimentano i batteri buoni presenti nell’intestino. Un buon metabolismo passa poi dall’assunzione delle proteine, sostanze che incidono sulla termogenesi, ossia sul consumo calorico. Ne sono una buona fonte il pesce, i legumi, la carne bianca, ecc.. E ancora dal consumo degli alimenti ricchi di grassi “buoni”, i cosiddetti Omega 3. Questi modulano il senso di fame perché aiutano il corpo a produrre la leptina, un ormone che placa l'appetito e migliora il metabolismo. Ne sono ricchi alimenti come l’olio d'oliva, il salmone, il pesce azzurro ( acciughe, sgombri, sardine, ecc.), i semi ( ad esempio quelli di lino, di chia) e la frutta secca (noci, mandorle,ecc.)».Per smaltire le calorie il corpo ha poi bisogno di acqua. «L’idratazione- suggerisce l’esperta- è fondamentale. Ecco perché è necessario berne almeno due litri al giorno. L’acqua costituisce il 65-75% della massa magra del nostro organismo. La massa magra rispetto a quella grassa brucia più calorie». Meglio limitare invece il consumo dei cibi ricchi di carboidrati a rapido assorbimento, come pasta, pane, pizza, ecc. «Questi vengono assimilati molto velocemente dall’organismo e fanno innalzare velocemente gli zuccheri nel sangue favorendo l'aumento della insulina, ormone che favorisce l'accumulo dei grassi nel tessuto adiposo», afferma la nutrizionista. Tra i cibi che aiutano a bruciare di più non ci sono solo quelli noti come ananas e zenzero.Cibi che accelerano metabolismo: spinaci«Spinaci, bietola, catalogna, cavolo nero, cicoria ed altre verdure a foglia verde scuro sono buone fonti di fibre, ma anche di antiossidanti, vitamine e acqua, sostanze che esercitano un effetto positivo sul metabolismo e sul senso di fame. Aiutano infatti a regolare la glicemia e il transito intestinale», dice la nutrizionista Bocchino.Cibi che accelerano metabolismo: Ananas«Contiene bromelina, un enzima, che se assunto durante i pasti, favorisce la digestione delle proteine. Se assunto a digiuno, invece previene la ritenzione idrica agendo positivamente nella lotta contro la cellulite».Cibi che accelerano metabolismo: Pompelmo«E’ un frutto che ha poche calorie e zuccheri, ma tante fibre che lo rendono un ottimo alimento brucia grassi soprattutto per le sue capacità altamente sazianti. Consumato a fine pasto, favorisce l'utilizzo dei grassi come fonte energetica per l'organismo», spiega la dottoressa.Cibi che accelerano metabolismo: Cannella«La cannella contiene aldeide cinnamica, una sostanza in grado di stimolare la termogenesi, cioè la produzione di calore da parte dell’organismo soprattutto nel tessuto adiposo e muscolare, favorendo così l'eliminazione dei grassi. Inoltre, agisce in modo positivo sul controllo degli zuccheri nel sangue».Cibi che accelerano metabolismo: Lattuga«Oltre a controllare il senso di fame, grazie alla sua ricchezza di fibre, è in grado di esercitare sull’organismo un effetto ipoglicemizzante: abbassa cioè gli zuccheri presenti nel sangue con un effetto positivo sull’utilizzo metabolico dei grassi», dice la nutrizionista.Cibi che accelerano metabolismo: cacao amaro (almeno all’85 %)«Oltre a migliorare il metabolismo stimolandolo, il caco amaro agisce sui centri della fame conferendo uno spiccato senso di sazietà. Contiene teobromina, una sostanza che ha una azione stimolante nei confronti del metabolismo e aiuta a bruciare i grassi», spiega la dottoressa Nicoletta Bocchino.Cibi che accelerano metabolismo: avocado«Questo frutto, ricco di grassi buoni, di fibre e di vitamine, in particolare di vitamina K, aiuta a tenere sotto controllo gli zuccheri nel sangue e favorisce l’attivazione del metabolismo», afferma la nutrizionista.