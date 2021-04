Covid, Papa Francesco: Dalle macerie puÃ² nascere un'opera d'arte

Italia Papa Francesco

Covid, Papa Francesco: Dalle macerie può nascere un'opera d'arte Covid, Papa Francesco: Dalle macerie può nascere un'opera d'arte

ROMA - Papa Francesco ha presieduto la celebrazione della veglia di Pasqua, in una basilica di San Pietro con pochi fedeli. ’’Oltre tutte le sconfitte, il male e la violenza, oltre ogni sofferenza e oltre la morte - ha detto il Pontefice - il Risorto vive e conduce la storia’’. ’’Anche dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire un’opera d’arte - ha detto Papa Francesco -, anche dai frammenti rovinosi della nostra umanità Dio prepara una storia nuova. Egli ci precede sempre: nella croce della sofferenza, della desolazione e della morte, così come nella gloria di una vita che risorge, di una storia che cambia, di una speranza che rinasce. E in questi mesi bui di pandemia sentiamo il Signore risorto che ci invita a ricominciare, a non perdere mai la speranza’’, ha aggiunto il pontefice.