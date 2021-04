Prestigioso riconoscimento per lo scrittore Emanuele Cavarra

Cultura Scrittore

Prestigioso riconoscimento per lo scrittore ragusano Emanuele Cavarra. Secondo posto per Emanuele Cavarra al Concorso letterario “Vagabondando 2020/2021”, organizzato da SWANBOOK Edizioni di Desenzano del Garda, con il romanzo inedito “Il viaggio di Marion”. L’ottimo posizionamento garantisce all’autore ragusano il diritto alla pubblicazione gratuita del romanzo a cura della stessa Swanbook Edizioni, a 40 copie del libro, a un Cartone di vini offerto da Aziende Gardesane, a un trofeo e a un Diploma. La storia, ambientata nel territorio di Ragusa in piena seconda guerra mondiale, narra dell’insolito ritrovamento in mare da parte di un pescatore siciliano di una donna, fortunatamente ancora viva, di cui non conoscerà mai il passato.