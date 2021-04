Attualità Comune di Ragusa

Asili nido comunali Ragusa: come fare iscrizioni e dove chiamare Asili nido comunali Ragusa: come fare iscrizioni e dove chiamare

Dal 1 al 30 aprile a Ragusa è possibile effettuare l’iscrizione dei bambini negli asili nido comunali. Il Settore VII - Pubblica istruzione, Politiche sociali, Asili nido rende noto alle famiglie interessate che è possibile effettuare l’iscrizione dei propri bambini agli asili nido comunali per l’anno scolastico 2021/2022, dal 1 al 30 aprile prossimo. Più dettagliate informazioni sono pubblicate, unitamente alla modulistica da utilizzare per presentare le istanze, sul sito istituzionale del Comune, nello spazio “In evidenza”. Gli asili nido comunali presso cui potere iscrivere i bambini sono i seguenti:Asilo nido “Prof. Totò Stella”, a gestione diretta, con capacità ricettiva di n.55 bambini di cui n. 15 bambini lattanti e n. 40 bambini semidivezzi-divezzi. La struttura si trova in via Carducci n. 236 – tel./fax 0932 -623131- 623323.Asilo nido “PALAZZELLO 1”, con capacità ricettiva di n. 30 bambini di cui n.10 bambini lattanti e n. 20 bambini semidivezzi-divezzi. La struttura si trova in via Perosi n. 5 – tel./fax 0932-248962.Asilo nido “PALAZZELLO 2”, con capacità ricettiva di n. 30 bambini di cui n. 10 bambini lattanti e n. 20 bambini semidivezzi-divezzi. La struttura si trova in via Perosi n. 7 – tel./fax 0932-256911.Asilo nido “SAN GIOVANNI”, con capacità ricettiva di n.24 bambini di cui n. 10 bambini lattanti e n.14 bambini semidivezzi-divezzi. La struttura si trova in via Ecce Homo n. 98 – tel./fax 0932-676402-676401.Asilo nido “PATRO”, con capacità ricettiva di n. 24 bambini di cui n. 9 bambini lattanti e n. 15 bambini semidivezzi-divezzi. La struttura si trova in via E. De Nicola s.n. –tel.0932-256275.Asilo nido “G.B. MARINI”, con capacità ricettiva di n. 12 bambini semidivezzi-divezzi (vedi nota n.1). La struttura si trova a Ragusa Ibla in via Montereo n. 2 – tel. Fax 0932-244707.Si fa presente che gli asili nido “Prof. Totò Stella” e “Palazzello 2” sono destinati a servire indifferentemente i quartieri di Ragusa Sud e Marina di Ragusa, l'asilo nido "Patro” il quartiere di Ragusa Ovest e ad ospitare i bambini, di età inferiore ai dodici mesi, i cui genitori lavorino o siano residenti nel quartiere San Giacomo e gli asili nido “Palazzello 1" e "San Giovanni”, indifferentemente il quartiere di Ragusa Centro e ad ospitare i bambini, di età inferiore ai dodici mesi, i cui genitori lavorino o siano residenti nel quartiere Ibla. Infine l’asilo nido “G.B. Marini” è destinato invece a servire i quartieri di Ibla e San Giacomo.