Incidente Ragusa, scontro auto moto: ferito 18enne

Un giovane di 18 anni ieri sera è stato trasportato in elisoccorso da Ragusa a Messina. Il ragazzo è rimasto vittima di un incidente avvenuto in viale dei Platani all’altezza di via Paisiello e precisamente nel tratto tra via Mongibello e via Archimede. Il giovane viaggiava a bordo di una moto quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un’auto guidata da un altro giovane di 22 anni. La Polizia Municipale intervenuta per i rilievi sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. (Foto repertorio)