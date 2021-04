Attualità Asp Ragusa

Positivi ancora in aumento a Ragusa e Comiso Positivi ancora in aumento a Ragusa e Comiso

Positivi ancora in aumento a Ragusa e Comiso. In particolare dai dati diffusi oggi dal bollettino dell’Asp di Ragusa preoccupa l’aumento dei contagiati nel capoluogo ibleo e a Comiso. In totale a Ragusa ci sono 238 e 116 a Comiso. Segue poi Scicli con 179 e Vittoria con 93. Ecco tutti i dati Comune per Comune:6 (-8) Acate10 Chiaramonte Gulfi116 (+6) Comiso1 Giarratana17 (-4) Ispica53 (+10) Modica2 Monterosso27 (+6) Pozzallo238 (-37) Ragusa51 (-1) Santa Croce Camerina195 (+11) Scicli93 (+11) Vittoria