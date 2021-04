Salute e benessere Alimentazione

La ricetta per non ingrassare: come dimagrire senza diete drastiche La ricetta per non ingrassare: come dimagrire senza diete drastiche

La ricetta ideale per mangiare senza ingrassare e dimagrire e senza seguire diete drastiche è semplice ovvero basta seguire un regime alimentare sano ed equilibrato. Ma qual è la ricetta per mangiare senza ingrassare e dimagrire?La cosa semplice da fare è quella di adottare un regime alimentare quotidiano facile, che preveda l’introduzione di alcuni alimenti dalle proprietà brucia-grassi, come le «Fibre idrosolubili (pectine, mucillaggini), presenti in molti vegetali (ne sono ricchi i piselli, i fagioli, i semi di psillio, le patate, l’avena, la segale, l’orzo, i broccoli, le mele, le carote), che si sciolgono in acqua per formare una sostanza dalla consistenza gelatinosa capace d’interferire con l’assorbimento di lipidi, trigliceridi e colesterolo a livello intestinale e, di conseguenza, aiutano a non prendere peso e a mantenere sotto controllo i parametri della sindrome metabolica (caratterizzata dalla contemporanea presenza di alterazioni metaboliche quali sovrappeso e livelli alti di colesterolo, trigliceridi, glicemia, pressione arteriosa)», spiega Stefano Erzegovesi, psichiatra e nutrizionista dell’Ospedale San Raffaele di Milano.Il consiglio degli esperti è quindi quello di evitare diete drastiche, iperproteiche e così via, e di privilegiare un’alimentazione sana ed equilibrata, ricca di vegetali (legumi, verdura e frutta) e di cibi fermentati (yoghurt, kefir, miso, crauti, pickles ovvero i cetriolini fermentati, tempeh, kimchi il cibo coreano parente dei crauti, birra, sidro, lievito madre) che aiutano a mantenere sana e in ordine la flora intestinale e aiutano a consumare calorie.