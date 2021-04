Oltre 3 milioni per la pista ciclabile fra Palya Grande e Marina di Ragusa

Economia Comune di Scicli

La Regione finanzia per 3 milioni e 600 mila euro la pista ciclabile fra Marina di Ragusa e Playa Grande.Un progetto del Comune di Scicli, del Comune di Ragusa e del Libero Consorzio comunale di Ragusa. La Regione Siciliana ha finanziato per un importo di 3 milioni e 600 mila euro la realizzazione di un tratto di pista ciclabile fra Marina di Ragusa e Playa Grande, in territorio di Scicli, a seguito della partecipazione a un bando sottoscritta dal Comune di Scicli, dal Comune di Ragusa, e dal Libero Consorzio di Ragusa e di associazioni che promuovono la mobilità leggera e sostenibile.L’opera si collegherà con la pista ciclabile finanziata dall’assessorato alle Infrastrutture della Regione che da Donnalucata partirà in direzione Playa Grande. Nel breve volgere di pochi mesi la giunta Giannone ha ottenuto ben due finanziamenti per realizzare due tratti di pista ciclabile fra le frazioni di Donnalucata e Playa Grande. Nel corso delle riunioni tenute al Libero Consorzio in tema di Recovery Found nei giorni scorsi il Comune di Scicli ha chiesto di valutare l’impiego di una parte dei finanziamenti destinati allo sviluppo infrastrutturale della provincia di Ragusa al completamento della pista ciclabile creando un unico anello che unisca la fascia costiera da Marina di Ragusa a Marina di Modica attraversando il litorale sciclitano.