Pastieri di carne modicani: ricetta di Pasqua

I Pastieri di carne modicani sono una specialità della cucina tradizionale che non manca mai nelle tavole per Pasqua. I pastieri modicani sono piccoli scrigni di pasta lievitata, ripieni di carne. Tradizionalmente si mangiavano il sabato di Pasqua, ma la loro bontà è tale, che oramai si cucinano durante tutto l’anno. Ecco la ricetta dei pastieri modicani:PASTIERI MODICANI INGREDIENTI PER LA PASTA500 grammi Farina grano duro150 grammi acqua50 grammi olio extra vergine di oliva10 grammi sale1 uovomezzo cubetto lievito di birra1 cucchiaino raso zuccheroPASTIERI MODICANI INGREDIENTI PER IL RIPIENO2 patate medie600 grammi carne macinata netta di vitello50 grammi parmiggiano reggiano grattugiato100 grammi mollica di pane10 grammi sale2 uova1 mazzetto prezzemolomezzo spicchio agliopepe nero q.b.10 grammi olio extravergine di olivaPASTIERI MODICANI PREPARAZIONE DELLA RICETTACome preparare il ripieno: mettete in una ciotola l'aglio, il prezzemolo, la mollica di pane, il formaggio e le patate e mescolate. Poi aggiungete la carne, le uova, sale e pepe e amalgamate bene il tutto. Come preparare la pasta: versate in una ciotola la farina, l'olio, l'uovo, l'acqua, il sale, il lievito , il cucchiaino di zucchero ed impastata fino ad ottenere un impasto omogeno.PASTIERI MODICANI PREPARAZIONEPer prima cosa bisogna stendere la pasta fino ad ottenere una sfoglia sottile. Ricavare dei dischi di diametro 10 cm, mettere il ripieno in ogni disco e piegare i bordi esterni dando la tipica forma del pastiere, (piccoli cestini). Disponete i cestini in una teglia da forno e spennellate con tuorlo d’uovo e latte. Cuocere in forno caldo a 200° per circa 25 minuti.