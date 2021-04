Cucina Ricette siciliane

Le impanate di carne sono un piatto tipico della cucina ragusana per Pasqua. Per tradizione le impanate si preparano per la vigilia della Pasqua. Esistono varie ricette nel ragusano noi cìne elenchiamo una tradizionale e semplice da seguire.IMPANATE DI CARNE PER PASQUA, RICETTA RAGUSANA: INGREDIENTI PER LA PASTAIngredienti per circa 6 pz:Per la pasta:1 kg di farina di semola rimacinata12 g di lievito di birra2 cucchiai di olio d’olivaq.b. di saleq.b. acqua tiepidaIMPANATE DI CARNE PER PASQUA, RICETTA RAGUSANA: INGREDIENTI PER IL RIPIENO1 kg di polpa di tacchino a cubetti grossiq.b. olio di olivaq.b. sale.pepe1 mazzetto di prezzemolo tritatoIMPANATE DI CARNE PER PASQUA, RICETTA RAGUSANA: PREPARAZIONEMettere la farina a fontana sulla spianatoia. Al centro ponete il lievito sbriciolato che scioglieremo con un pochino d’acqua tiepida. Aggiungete l’olio evo. Iniziate ad impastare fino ad ottenere una impasto sodo ed elastico. Ricordate il sale non deve mai entrare a contatto con il lievito. Io lo aggiungo alla fine. Dalla palla di pasta formate delle palline più piccole. Mettete a lievitare per un paio d’ore in forno con la luce accesa. Intanto mettete la polpa di tacchino a riposare in una ciotola capiente con l’olio, prezzemolo, sale, pepe. Trascorso il tempo di lievitazione prendete la nostra pallina di pasta. Stendetela con il mattarello cercando di dare una forma tonda. Mettete la carne di tacchino al centro. Aggiungete un pochino di sale. Ricoprite con un altro cerchio di pasta. Chiudete bene i bordi. Aiutatevi con le dita per creare un bordino merlato.PoI Punzecchiate la superfice con una forchetta. Cuocete per circa un’oretta a 180° controllando che siano belle colorate sia sopra che sotto. Quando sono cotte lo sentirete dal delizioso profumo.