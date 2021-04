Cronaca Furti Vittoria

Furti nelle abitazioni di Baia Dorica a Scoglitti Furti nelle abitazioni di Baia Dorica a Scoglitti

“A Scoglitti, ed in particolare in diverse abitazioni di Baia Dorica, nelle ultime settimane, si sono verificati numerosi furti con scasso. I cittadini non si sentono più sicuri”. Così, in una nota congiunta, Francesco Tarascio, assessore designato per le problematiche di Scoglitti dal candidato a sindaco di Vittoria Salvatore Di Falco e i candidati al consiglio comunale nella lista “Di Falco Sindaco”, Salvatore La Marmora e Valentina Tagliarini. “Facendoci portavoce delle lamentele degli abitanti di Scoglitti – dice Francesco Tarascio- chiediamo un incremento dei controlli e una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine a Scoglitti. I cittadini, oltre a subire furti e danneggiamenti delle abitazioni, devono fare i conti con la mancanza di energia elettrica che favorisce, nelle ore notturne, l’operato di questi malviventi.“Lanciamo un appello ai Commissari straordinari che attualmente amministrano la nostra città – dice Salvatore La Marmora – affinché Scoglitti sia ‘attenzionata’ anche in inverno e non solo in estate. Nei mesi invernali, soprattutto nelle ore serali, Scoglitti è presa di mira da gente senza scrupoli che delinque minando la sicurezza dei residenti. Vogliamo una località sicura e vivibile tutto l’anno”. “Parlo da cittadina oltre che da candidata al consiglio comunale – dice Valentina Tagliarini – anch’io vittima, di recente, come tanti altri, di un furto nella mia abitazione. Sarebbe opportuna, e per questo ci rivolgiamo ai Commissari straordinari, l’istallazione di telecamere di video sorveglianza che scoraggerebbero le losche intenzioni di qualcuno e che garantirebbero una maggiore sicurezza nella zona.Come suggeritoci dalle Forze dell’Ordine, invitiamo i cittadini che hanno subito furti nelle loro case a denunciare. Come se non bastasse anche gli incivili fanno la loro parte, lasciando rifiuti di ogni genere in giro e sporcando l’ambiente”.