Covid Scicli, tamponi per lavoratori aziende agricole

Tamponi Covid per i lavoratori delle aziende agricole. I tamponi saranno effettuati da mercoledì, a partire dalle 16,30, nel drive In di contrada Zagarone. Si tratta di un protocollo per prevenire il contagio pandemico nelle campagne e nelle aziende agricole voluto dal Comune di Scicli. La decisione dopo l'incontro in videoconferenza:Si è tenuto oggi, in videoconferenza, un incontro promosso dall’assessorato allo sviluppo economico del Comune di Scicli, presieduto dal sindaco Enzo Giannone, per sottoporre alle associazioni di agricole un protocollo di intesa per prevenire il contagio pandemico nelle campagne e nelle aziende agricole. Erano presenti il vicesindaco Caterina Riccotti, l’assessore Viviana Pitrolo, l’Asp di Ragusa, Coldiretti, Confagricoltura, i sindacati, l’Ebat Ragusa, il comandante della polizia locale di Scicli, e diversi rappresentanti delle aziende agricole di Scicli. Il documento si pone come obiettivo di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la necessità di fronteggiare il rischio di contagi da COVID-19 e prevede obblighi sia per il datore di lavoro che per i dipendenti.Il protocollo contiene una serie di misure di sicurezza volte a tutelare la salute dei lavoratori e a limitare i contagi quali: l’obbligo di informazione dei lavoratori; regole per l’accesso in azienda o nel fondo agricolo; precauzioni igieniche da adottare nella gestione degli spazi comuni; misure di sicurezza da adottare nei confronti dei fornitori esterni o degli eventuali clienti. La firma del protocollo rappresenta un segnale importante e tangibile della grande collaborazione fra tutte le parti sociali in questo momento di grave emergenza per la nostra città. Concretamente, l’Asp ha programmato da mercoledì 7 aprile, e tre volte la settimana (il lunedì, il mercoledì e il venerdì), che in occasione dei tamponi Drive In di contrada Zagarone, dalle 16,30 in poi, i tamponi saranno riservati ai lavoratori del comparto agricolo e ai dipendenti delle aziende agricole di maggiori dimensioni.