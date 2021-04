Giornata Mondiale autismo, oggi (2 aprile) webinar a Ragusa

Appuntamenti Autismo

Giornata mondiale autismo, oggi (2 aprile), in occasione della ricorrenza, quarto appuntamento con il ciclo di webinar organizzati da C.s.r. e Asp di Ragusa rivolti ai genitori, caregiver e insegnanti. “Il ruolo dei genitori nell’intervento. Osserviamoci” sarà il tema affrontato durante l’incontro online che si terrà domani, dalle 18 alle 20, nella Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Si tratta del penultimo dei cinque eventi organizzati dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione in collaborazione con l’ASP di Ragusa. La Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo è una ricorrenza simbolica importante, per ricordare che si può e si deve fare sempre di più e sempre meglio per far luce sull’autismo, promuovendo la ricerca, il miglioramento dei servizi e la tutela dei diritti delle persone autistiche. Anche il Consorzio Siciliano di Riabilitazione, in collaborazione con l'ASP di Ragusa, ha deciso di fornire il suo contributo organizzando il webinar gratuito “Il ruolo dei genitori nell’intervento. Osserviamoci”, quarto dei cinque incontri del ciclo “Lo spettro autistico: un anno dopo, incontriamo i genitori”.L’evento online si terrà su Zoom oggi, venerdì 2 aprile, dalle 18 alle 20, e vedrà la presenza di uno fra i maggiori esperti che operano in Sicilia, il Prof. Giovambattista Presti, Professore Associato presso l’Università Kore di Enna, socio fondatore e vicepresidente di IESCUM. L’evento, patrocinato dalla Regione Siciliana - Assessorato della Salute, è il penultimo degli incontri sull’autismo destinati a genitori, caregiver, insegnanti di sostegno e curriculari, voluti dal C.S.R. e dall’ASP di Ragusa per trattare, con alcuni fra i maggiori esperti del settore, le principali questioni che caratterizzano lo spettro autistico. L’ultimo appuntamento è previsto per il 16 aprile, quando si terrà l’incontro “Il ruolo dei genitori nell’intervento. Agiamo”, con Paolo Moderato, Professore Ordinario di Psicologia e Direttore dell'Istituto di Comportamento, Consumo e Comunicazione presso l'Università IULM di Milano e Presidente di IESCUM. Per iscriversi o per saperne di più, basta compilare il modulo presente in questo link: https://www.carboncopy.it/formpartecipazione.asp