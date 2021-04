Juventus, Leonardo Bonucci positivo al Covid dopo Nazionale

Sport Juve

Leonardo Bonucci positivo al covid. La Juventus rende nota la positività del difensore, reduce dagli impegni con la Nazionale. Il giocatore, " di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare". Nello staff azzurro, come ha reso noto la Figc, sono risultati positivi 4 membri.