Tim, Rossi e Gubitosi confermati presidente e amministratore delegato Tim, Rossi e Gubitosi confermati presidente e amministratore delegato

MILANO - Il Cda di Tim, riunito per la prima volta dopo il rinnovo deliberato dall’assemblea dei soci, ha confermato Salvatore Rossi presidente e Luigi Gubitosi amministratore delegato della società. L’assetto delle deleghe prevede: al presidente le attribuzioni da legge, Statuto e documenti di autodisciplina; all’Ad, in sintesi, tutti i poteri necessari per compiere gli atti pertinenti all’attività sociale, ad eccezione dei poteri riservati per legge, Statuto e regole di autodisciplina Tim al Cda, nonchè la delega in qualità di delegato alla sicurezza, per la gestione di tutti gli asset e le attività di Tim strategici rispetto alla sicurezza e alla difesa nazionale. ’’Oggi inizia il percorso del nuovo Cda di Tim, espressione di un processo che si è concluso ieri raccogliendo il consenso quasi unanime dell’assemblea degli azionisti’’, ha detto Rossi.’’Questo risultato conferma la bontà e la trasparenza del lavoro fatto per selezionare i profili, di grande esperienza e spessore, che compongono il nuovo organo consiliare, adeguati ad affrontare le sfide che attendono l’azienda nell’accompagnare il processo di digitalizzazione del Paese. Auguro buon lavoro ai nuovi consiglieri e rivolgo il mio più sentito ringraziamento al Consiglio uscente per il contributo dato a Tim negli ulTimi tre anni e per aver sostenuto l’iter che ha portato a questo nuovo triennio consiliare che ha inizio oggi’’, ha aggiunto.