Cassate di ricotta per Pasqua: ricetta ragusana. Le cassate di ricotta per Pasqua è una delle ricette di dolci tradizionali di Pasqua tipica ragusana. In tutta la provincia di Ragusa la cassata di ricotta non manca mai nelle tavole per le festività pasquali. Ecco la ricetta ragusana della cassata di ricotta al forno e le fasi di preparazione.CASSATE DI RICOTTA AL FORNO: INGREDIENTI DELLA RICETTA RAGUSANAIngredienti per la pasta500 g di farina di semola oppure 250 g semola e 250 g di farina 00150 g di strutto2 uova3 cucchiai di zucchero2 cucchiai di marsalaq.b. acquaCASSATA DI RICOTTA AL FORNO: INGREDIENTI PER IL RIPIENO700 g di ricotta vaccina asciutta 200 g di zuccheroq.b. gocce di cioccolato (alcuni non le mettono)q.b. cannella1 buccia grattugiata di un limone non trattatoCASSATA DI RICOTTA AL FORNO: PREPARAZIONEVersate in una ciotola la farina, lo strutto, le uova lo zucchero ed il marsala. Lavorate la pasta fino ad ottenere un impasto morbido ed elastico. Se dovesse servire aggiungete un pochino di acqua. Formate un panetto. Poi lasciate riposare il panetto avvolto in un canovaccio di cotone per circa mezz’ora. Stendete la pasta su un piano infarinato, coppate dei dischi di circa 10/12 cm. Alzare il bordo dei cerchi di pasta e, con le dita, formare il bordo merlato unendo alcuni tratti di pasta.Infine infornate a 180° fino a doratura del cestino, circa 20 minuti. Dopo averle sfornate spolverizzate con la cannella o con zucchero.Riempite il canestrino con la crema di ricotta preparata precedentemente passando al setaccio la ricotta, aggiungendo lo zucchero, il limone grattugiato e la cannella. Se volete potete anche mettere delle gocce di cioccolato.