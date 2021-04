Vaccinazione Covid nella parrocchie di Ragusa, Scicli, Acate e Vittoria: ecco quali

Attualità Vaccino Covid

L’Asp di Ragusa a seguito del protocollo d’intesa tra l’Assessorato della Salute e la Conferenza Episcopale Siciliana, ha organizzato per il prossimo 3 aprile – Sabato Santo - la vaccinazione nelle parrocchie delle due diocesi: Ragusa e Noto - che hanno aderito all’iniziativa. Complessivamente sono cinque le chiese che hanno manifestato la volontà di partecipazione. Diocesi di Noto il punto vaccinale è stato allestito nel comune di Scicli - Chiesa SS Salvatore – Villaggio Jungi. Sono compresi i fedeli di Modica – Chiese San Pietro e San Giovanni e di Pozzallo Chiesa Madonna della Fiducia). Diocesi di Ragusa n. 4 centri vaccinali: Ragusa 1 - Chiesa San Giuseppe Artigiano – fedeli di Ragusa.Ragusa 2 – Chiesa Maria Santissima Nunziata. Sono compresi i fedeli del comune di Monterosso Almo – chiesa San Giovanni Battista; Giarratana – chiesa Maria SS. Annunziata e San Giuseppe; Santa Croce Camerina – chiesa San Giovanni Battista; Chiaramonte Gulfi – chiesa Santa Maria La Nova.Vittoria – Chiesa Sacro Cuore – compresi i fedeli di Scoglitti Santa Maria di Portosalvo e di Comiso - chiese Sacro Cuore, S. Antonio di Padova e SS Maria delle Grazie). Acate – Chiesa San Nicolo di Bari (compresi i fedeli della Chiesa Santa Maria del Rosario Pedalino)La vaccinazione sarà effettuata a partire dalle ore 9.00.I Responsabili Sanitari dei punti vaccinali di cui sopra garantiranno la presenza obbligatoria di un medico e di un infermiere, adeguatamente muniti di farmaci e presidi per la gestione in sicurezza di una eventuale emergenza. Il servizio informatico e della transizione digitale garantirà il personale amministrativo di supporto necessario in ogni punto vaccinale.