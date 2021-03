Perdere 1 kg in 3 giorni: dieta dell'acqua per dimagrire

Salute e benessere Perdere peso

Perdere 1 kg in 3 giorni con la dieta dell’acqua prima di Pasqua è facile basta seguire un’alimentazione che si basa sull’assunzione di acqua in determinati momenti della giornata. Ecco i 10 consigli per perdere fino a 4 kg in una settimana. Non tutti sanno che bere acqua in determinati momenti della giornata oltra ad allontanare la fame aiuta a dimagrire velocemente i chili di troppo.Dieta rapida, 3 giorni per perdere pesoCome perdere 1 kg in 3 giorni: ecco 10 consigli per perdere fino a 4 kg in una settimana:Per dimagrire è importante bere almeno 10 bicchieri di acqua al giorno, ricordatevi di farlo sempre prima dei pasti in questo modo aumenterete il senso di sazietà e sentirete meno la fame.Bere acqua prima di fare colazione: bere acqua a stomaco vuoto aiuta a depurare l’organismo e a perdere peso. Sarà importante bere almeno 2 bicchieri di acqua tiepida appena svegli.Bevete acqua frizzante: avete fame e non sapete cosa fare? Bevete acqua frizzante, vi aiuterà a saziarvi e a farvi passare la sensazione di fame.Consuma frutta e verdura: l’idratazione non arriva sollo dall’acqua ma anche da frutta e verdura, ottima fonte di vitamine e antiossidanti.Evita le fritture: evitate i cibi fritti e preferite cotture al forno, bollite o al vapore, la frittura infatti oltre che ad aumentare la ritenzione idrica fa anche ingrassare.Limita il sale: bere acqua fa dimagrire ma bisogna limitare l’assunzione del sale, una delle principali cause di cellulite e adiposità localizzate. Preferite spezie ed erbe aromatiche.Caffè: nella dieta dell’acqua è consentito bere solo 2 caffè al giorno, uno a colazione e l’altro entro le 14:00 e non oltre. A metà pomeriggio preferite un tè o una tisana depurativa.Pasta e pane: la pasta e il pane non fanno ingrassare, a meno che ovviamente non ne mangiate troppa. Il nostro consiglio è di modificare il condimento, evitate condimenti troppo ricchi ed elaborati e preferite piatti sani, come ad esempio un sugo pomodoro e basilico oppure il pesto.Poca carne rossa: nella dieta dell’acqua bisogna limitare l’assunzione della carne rossa, potete mangiarla massimo 1-2 volte a settimana.Perdere 1 kg in 3 giorni con la dieta dell’acqua: esempio menù settimanaleLa dieta per perdere 1 kg in 3 giorniDieta dimagrante velocissima: 3 giorni per depurare l’organismo, sgonfiare la pancia, contrastare la ritenzione idricaLUNEDIColazione: uno yogurt magro con un frutto di stagione.Pranzo: 70 grammi di pasta integrale con 50 grammi di ricotta di mucca, songino con pomodori, carote e radicchio.Spuntino: due fette di melone.Cena: 150 grammi di petto di pollo alla griglia, zucchine al vapore, 50 g di pane integrale.MARTEDIColazione: spremuta e cereali integraliPranzo: 80 grammi di risotto con verdure e un’insalata mista a piacereSpuntino: una mela o una peraCena: insalata mista con lattuga, carote, cetrioli e 80 grammi di tonno, 50 grammi di pane integraleMERCOLEDIColazione: 150 ml di latte parzialmente scremato o latte vegetale con fiocchi di cerealiPranzo: 250 grammi di salmone al vapore, 50 grammi di pane integrale, insalataSpuntino: una tazza di tè verde, due gallette integrali con due cucchiaini di miele, un fruttoCena: 70 grammi di penne integrali con gamberi e zucchine, carote al vaporeGIOVEDIColazione: uno yogurt magro, un frutto a scelta.Pranzo: un’orata al cartoccio un’insalata mista di lattuga, carote, sedanoSpuntino: uno yogurt magro e una fetta di anguriaCena: passato di verdure con 60 grammi di pane integrale tostato, 40 grammi di crescenzaVENERDIColazione: tè verde con due fette biscottate integrali e un cucchiaino di miele, una spremuta di aranciaPranzo: 80 grammi di pasta al pesto con fagiolini al vaporeSpuntino: una mela o una peraCena: insalata mista a piacere con un uovo sodo e due fette di pane integrale tostatoSABATOColazione: una tazza di tè, un frutto a piacerePranzo: 80 grammi di riso integrale con zucchine, broccoli al vaporeSpuntino: uno yogurt magro e un frutto a piacereCena: 100 g di bresaola, 1 patata al vapore, insalata mista.DOMENICAColazione: uno yogurt magro, una tazza di tè verde, un frutto a piacerePranzo: 80 grammi di orecchiette con cime di rapa e 50 grammi di crescenza.Spuntino: una mela o una peraCena: insalata mista con carote, sedano e radicchio, mais, un uovo sodo, due fette di pane integrale.