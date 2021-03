Salute e benessere Allergie

Allergia di primavera: antistaminico o rimedi naturali Allergia di primavera: antistaminico o rimedi naturali

Allergia di primavera: antistaminico o rimedi naturali. L’allergia è un fastidioso disturbo che complisce molti italiani con l’arrivo della primavera. Esistono vari rimedi contro l’allergia: antistaminici per alleviare i disturbi ovvero farmaci che vanno presi solo su consiglio del proprio medico e rimedi naturali. Vediamo nel dettaglio le due opzioni contro l’allergia di primavera. Gli antistaminici sono farmaci prevalentemente usati per alleviare i disturbi (sintomi) causati dalle allergie, come la rinite allergica stagionale (“febbre da fieno”), l'orticaria, la congiuntivite e le reazioni alle punture degli insetti. Le attuali conoscenze non supportano l'uso di antistaminici nella terapia dell'asma. Gli antistaminici non sono indicati nel raffreddore comune. Sono utilizzati anche per prevenire il mal d'auto (la malattia da movimento o cinetosi) e come cura a breve termine per le persone che soffrono di insonnia. La maggior parte degli antistaminici possono essere acquistati liberamente presso le farmacie, ma alcuni sono disponibili solo su prescrizione medica.Allergia e antistamico: come funzionano antistaminiciGli antistaminici funzionano contrastando l'azione dell'istamina, una sostanza chimica che agisce in molte zone del corpo (cute, apparato gastrointestinale, vie respiratorie, cuore, sistema nervoso) legandosi a differenti tipi di recettori localizzati sulla superficie delle cellule. L'istamina è rilasciata da cellule specializzate del sistema di difesa dell’organismo (sistema immunitario): i basofili (circolanti nel sangue) e i mastociti (presenti nei tessuti). Nelle persone che soffrono di allergie, il sistema immunitario percepisce come una minaccia sostanze innocue per la maggioranza della popolazione come, ad esempio, i pollini e rilascia l'istamina scatenando, così, una reazione allergica (starnuti, arrossamento e/o lacrimazione degli occhi, gonfiori o arrossamenti della cute, ecc.) di entità variabile, da lieve a grave, a seconda della sensibilità individuale. Questa reazione anomala del sistema immunitario costituisce la forma più frequente di patologia cosiddetta “immunomediata” (vale a dire mediata dal sistema immunitario). Gli antistaminici, contrastando l'istamina, contribuiscono a prevenire, bloccare o attenuare i disturbi (sintomi) causati dalle reazioni allergiche.Allergia di primavera e antistaminici naturali: ecco alcuni consigliANTISTAMINICI NATURALI: RIMEDI ALLERGIAL’allergia è un fastidioso disturbo frequente con l’arrivo della primavera. Per combattere le allergie di primavera come ad esempio la rinite allergica si possono usare alcuni rimedi naturali.Antistaminici naturali contro allergia di primaveraMa quali sono le piante o le sostanze più comuni che possono essere considerate dei veri e propri antistaminici naturali?Rinite allergica rimedi naturali:Ribes nero: è una pianta dalle mille proprietà benefiche, tra cui quella di contrastare il rilascio di istamina. Ha un’azione antinfiammatoria, è ricco di vitamina C e rafforza il sistema immunitario.Vitamina C: dalla frutta e dalla verdura arriva il contributo più importante in caso di allergie. In particolare è buona abitudini preferire gli alimenti ricchi di vitamina C come arance, limoni, pompelmo, carote, kiwi e così via che in primavera sono dei buoni antistaminici naturali e aiutano a rinforzare l’organismo debilitato da rinite, asma, tosse. Tra le piante utili in caso di allergia troviamo elicriso, camomilla, nigella, piantaggine, verbasco, echinacea.