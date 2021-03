A cosa serve il Tea Tree Oil: usi e proprietÃ 

Rimedi naturali Salute e Benessere

Il benessere personale passa attraverso l’utilizzo di alcuni prodotti di origine naturale che sono praticamente indispensabili. Da decenni ormai uno dei prodotti più apprezzati ed utilizzati è il Tea Tree Oil. Si tratta di un olio essenziale che viene estratto dalle foglie di Melaleuca alternifolia che è stato utilizzato per la prima volta dalle popolazioni aborigene dell’Australia orientale diverse centinaia di anni fa. A quel tempo le popolazioni aborigene utilizzavano questo olio essenziale per combattere problemi respiratori e le lesioni della pelle. Secondo gli studiosi il nome Tea Tree Oil è dovuto al capitano Cook che arrivò in Australia e bevve una bevanda a base di foglie di Melaleuca scambiandole per foglie di tè.Le proprietà del Tea Tree OilSono diverse le proprietà del Tea Tree Oil come diverse anche le applicazioni, come si può notare, ad esempio, dagli svariati prodotti al tea tree oil presenti su Pilogen.it. Innanzitutto questo olio essenziale ha grandi proprietà antibatteriche e cicatrizzanti, oltre ad avere proprietà antimicotiche e antiodoranti. Secondo gli studiosi bastano poche gocce di Tea Tree Oil per garantire grossi benefici al nostro corpo ed al nostro organismo. Ovviamente i migliori prodotti a base di tea tree oil sono quelli derivati da agricoltura biologica che sono privi di solventi chimici.Gli utilizziAvendo grosse proprietà benefiche l’utilizzo dell’olio essenziale è utile per combattere diversi disturbi. A partire dalle infiammazioni cutanee come l’acne ed i brufoli. Secondo gli esperti basta una goccia di tea tree oil in un olio vegetale come l’olio d’oliva per ridurre l’infiammazione cutanea. Basta applicare l’unguento sulla pelle e massaggiare delicatamente prima di risciacquare. Essendo un antibatterico naturale è anche adatto per il cavo orale. In genere si diluiscono due o tre gocce di tea tree oil in un bicchiere d’acqua per poi fare dei risciacqui al posto del classico collutorio. Inoltre l’Olio di tea tree è utile per disinfettare in caso di afte, oltre a ridurre il dolore e dare sollievo al cavo orale. Questo olio essenziale, inoltre, è perfetto per combattere il raffreddore. Diluito in abbondante acqua calda, infatti, aiuta a liberare il naso. In alternativa è possibile riscaldare l’olio di tea tree, sfregarlo sulle mani e respirarne i vapori per liberare subito le mucose nasali.È inoltre molto amato dagli sportivi in quanto aiuta a combattere i problemi cutanei dovuti alla pratica dello sport continuato oppure in presenza di funghi e batteri. In caso di tagli bastano due gocce sulla ferita per avviare il processo di cicatrizzazione. Un prodotto molto utile, dunque, che trae origini dalla sapienza di popoli lontani che hanno tramandato i benefici di questo prodotto sino a noi, donandoci la possibilità di utilizzarlo per combattere molti disturbi anche piuttosto importanti.