Polizia arresta spacciatore a Vittoria

La Polizia di Stato, ieri 30 marzo, ha arrestato uno spacciatore, in attuazione dell’ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, Ufficio Esecuzioni Penali, il pregiudicato M.B., classe 1984, poiché ritenuto responsabile dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso tra il 2015 ed il 2017 in Santa Croce Camerina, Comiso, Vittoria e Scoglitti. Lo stesso, dopo le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione dove dovrà espiare la pena di anni 1, mesi 11 e giorni 15 di reclusione.