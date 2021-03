Zona rossa Scicli, sindaco chiude alcune zone centro storico e borgate

In alcuni ambiti cittadini infatti, la circolazione pedonale e veicolare, pur se astrattamente consentiti dalla normativa nazionale e regionale, possono determinare maggiori fenomeni di concentrazione e aggregazione di persone che favoriscono - per la loro naturale dinamicità - un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento. Tenuto conto che l’attuale situazione epidemiologica presenta un aumento rilevante di contagi da COVID-19 e che pertanto è necessario prevenire problematiche connesse al mantenimento della sicurezza della popolazione e per le quali si richiedono misure urgenti di contenimento della diffusione, nel territorio comunale, di casi di infezione da COVID –19, effettuato un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, ritenendo nel caso in specie, preminente l'interesse alla salute garantito costituzionalmente, il Sindaco ha ravvisato l'opportunità di reiterare l’ordinanza con cui si dispone fino al 13 aprile 2021, il divieto di stazionamento, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 22:00, nei seguenti luoghi:

Via F. Mormina Penna;

Via Aleardi;

Via Caneva;

Via Pluchinotta;

Via Udienza;

Corso Umberto, tra via Aleardi e via F. Mormina Penna;

Piazza Busacca e lato sud chiesa del Carmine;

Via Dolomiti, tra Piazza Busacca e chiesa della Consolazione;

Piazza Italia;

Largo Gramsci;

Lungomare di Ponente a Donnalucata, viale della Repubblica;

Lungomare di Oriente a Donnalucata, via Marina;

Via Pirandello, a Donnalucata;

Lungomare di Cava D’Aliga, via Frine;

Lungomare di Sampieri, via Miramare.