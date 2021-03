Attualità Coronavirus

Covid, Scicli zona rossa: nuove regole per uffici e supermercati

Scicli, sospesi gli accessi nelle sedi e negli uffici del comune dell’utenza esterna dal 31 marzo 2021 al 6 aprile 2021, chiusura festiva dei supermercati. Considerato che con propria ordinanza il Presidente della Regione Siciliana ha prorogato la zona rossa nel territorio di Scicli dal 31 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021, il Sindaco di Scicli ha disposto che dal 31 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021 sono sospesi gli accessi nelle sedi e negli uffici del Comune dell’utenza esterna, che resta in rapporto con il personale del Comune attraverso telefoni e mail istituzionali.Eventuali urgenti e improcrastinabili appuntamenti in presenza per l’utenza, previo contatto telefonico o via email, sono possibili nei seguenti servizi essenziali:protocollo generale;registrazioni di nascita e di morte;servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento e tumulazione delle salme;tributi.Eventuali deroghe per urgenti e improcrastinabili appuntamenti in presenza in altri servizi essenziali come acqua, luce e gas, nettezza urbana, polizia municipale, possono essere concordate con i Capisettore, sempre previo contatto telefonico o via email. La farmacia comunale resta aperta secondo gli orari vigenti. Il cimitero resta chiuso al pubblico.