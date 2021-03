Attualità Covid

Covid Modica: sale il numero di positivi Covid Modica: sale il numero di positivi

Otto nuovi positivi su 1067 tamponi effettuati a Modica. Lo annuncia il sindaco di Modica, Ignazio Abbate. “Da tanto tempo Modica non registrava un numero così elevato di positivi in una singola sessione di screening volontario. Questo dimostra – dice Abbate - che il virus è più vivo che mai ed è in mezzo a noi. A colpire oggi è anche il fatto che quasi tutte le positività si sono riscontrate in soggetti minorenni. Le raccomandazioni alla prudenza, alla prevenzione e al distanziamento non devono rimanere solo parole ma concretizzarsi nei fatti”. I dati diffusi ieri mattina dall'Asp di Ragusa davano 38 positivi a Modica e se si aggiungono i nuovi 8 positivi in totale i contagiati al virus salgono a 46.