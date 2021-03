Attualità Emergenza Covid

Scicli rimane zona rossa fino al 6 aprile. Lo ha confermato un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Inoltre in Sicilia arrivano due nuove 'zone rosse e sono: Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, e Porto Empedocle, nell'Agrigentino. Il presidente della Regione Nello Musumeci lo ha deciso, su richiesta dei sindaci e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell'aumento di casi positivi al Covid. Le misure restrittive scatteranno da giovedì primo aprile e resteranno in vigore per due settimane, fino a mercoledì 14. Prorogate anche, fino al 6 aprile, le "zone rosse" a Scicli, in provincia di Ragusa, e Regalbuto, nell'Ennese, la cui scadenza era fissata per oggi.