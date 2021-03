Attualità Covid

Scicli rimane zona rossa anche a Pasqua e Pasquetta? La conferma di un eventuale proroga per un’altra settimana è attesa per oggi, giorno della scadenza dell’ordinanza di Musumeci entrata in vigore lo scorso 16 marzo. Sarà il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ad annunciare una eventuale proroga della zona rossa a Scicli per un’altra settimana o l’eventuale passaggio in zona arancione. Se arriverà la proroga a Scicli per Pasqua e Pasquetta rimarranno in vigore le stesse regole e le restrizioni degli ultimi 15 giorni. I positivi a Scicli, oggi 30 marzo 2021, sono 178, un numero che dovrebbe dar vita ad una conferma di zona rossa per Scicli. L’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa ha trasmesso alla Presidenza della Regione i dati dei contagi relativi al territorio di Scicli con i nuovi casi settimanali, ancora superiori all’indice che fa scattare la cosiddetta zona rossa.Nel pomeriggio si attende la decisione del presidente Musumeci.