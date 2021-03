Nadia Gruttadauria segretaria comunale a Scicli

Attualità Comune di Scicli

Sobria cerimonia di benvenuto in Municipio alla presenza del sindaco Giannone e della vicesindaca Riccotti. E’ stata nominata con decreto prefettizio la dottoressa Nadia Gruttadauria quale segretaria comunale a scavalco del Comune di Scicli. La dottoressa Gruttadauria è titolare della sede di segreteria comunale del Comune di Santa Croce Camerina. Abilitata alla professione forense, ha svolto la professione di segretaria comunale in vari comunali siciliani e precedentemente in Liguria. Stamani il sindaco Enzo Giannone e il vicesindaco Caterina Riccotti hanno accolto la nuova segretaria con una sobria cerimonia di benvenuto.