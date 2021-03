Covid, sindaco di Scicli: altro ricovero di un positivo ma passerà tutto

Attualità Facebook

Due nuovi positivi a Scicli. Lo annuncia il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, in un post su Facebook, corredato di foto, pubblicato ieri sera. “Passerà tutto con umanità ritrovata. Noi ci siamo sempre – scrive il sindaco Enzo Giannone - Stasera 178 i positivi registrati dall’Asp. Nei tamponi “drive in” effettuati oggi pomeriggio, trovati 2 positivi su 305 tamponi. Speriamo siano i primi segnali di un’inversione della curva dei contagi, dopo due settimane di restrizioni e in attesa di ciò che deciderà per i prossimi giorni il Presidente della Regione. Sono state messe in campo tutte le azioni possibili, con grandi sforzi da parte di tanti: personale sanitario, polizia municipale, protezione civile, servizi sociali, carabinieri in primis. Con un impegno continuo e molto faticoso, anche sotto il profilo umano.Eseguiti migliaia di tamponi, chiuse tempestivamente le scuole, fatti centinaia di controlli, elevate sanzioni, organizzato al meglio il centro vaccinale presso l’Ospedale “Busacca”, soccorse prontamente le persone che necessitano di cure ospedaliere, data assistenza domiciliare alle persone positive o in quarantena, intervenuti presso aziende con presenza di positivi.Eppure c’è qualcuno, miserabile, che ancora oggi offende con parole vergognose chi sta dando il massimo per gli altri, senza fermarsi un momento. Come uomo e come sindaco certe parole, lette oggi, piene di cattiveria e odio, mi colpiscono profondamente nel cuore e non mi sarà facile dimenticarle. E non mi riferisco alle lamentele dei cittadini che hanno ragione di farle, per svariati motivi, anche sui social. Sono lamentele che facciamo nostre e che ci spingono a fare sempre di più e a migliorare. Mi riferisco alle parole strumentali di chi ha invece come unico fine quello di gettare fango e semi di odio nella comunità, cogliendo ogni occasione per farlo, ormai da anni, con livido rancore. Non aggiungo altro. Rispondo con due foto: il trasporto, avvenuto d’urgenza poco fa, di una persona colpita da covid in ospedale. Come sempre, io c’ero. Vicino a chi ha bisogno, senza fare mai un passo indietro. E con me - conclude il sindaco Giannone - quanti si stanno prodigando, senza fermarsi un attimo da settimane e mesi, per il bene di tutta la comunità. Buona serata a tutti".