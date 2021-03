WhatsApp: ecco il metodo per non essere spiati. WhatsApp continua ad annunciare novità ed in alcuni casi anche ad evidenziare alcune applicazione che consentono di avere più sicurezza nella propria privacy. Tra queste c’è la funzione che consente di non essere spiati. Ma vediamo bene come funziona e cosa fare per non essere spiati su WhatsApp. La soluzione per non essere spiati su WhatsApp si trova proprio all’interno dell’applicazione di messaggistica. Ecco tutti i passaggi per applicare la funzione:

Per prima cosa bisogna andare in Impostazioni dell’app. Infatti, una volta avuto accesso alla sezione, dovremo andare su ‘Notifiche‘, poi su ‘Messaggi‘. Una volta arrivati fin qui abbiamo la possibilità di disattivare l’opzione che “mostra le anteprime delle notifiche sulla parte superiore dello schermo“.