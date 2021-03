Maschera di bellezza viso antirughe: fragole e miele

Rimedi naturali Bellezza

La maschera con fragole e miele fatta in casa è un rimedio naturale antirughe e anti età. Non tutti sanno che le fragole vantano una serie di proprietà benefiche per la bellezza del viso, ma vediamo nel dettaglio quali sono gli effetti delle fragole per la pelle. Le fragole sono indicate per pelli miste con tendenza all’acne , infatti questi frutti regolano la produzione di sebo ed in più hanno proprietà astringenti, che le rendono un tonico naturale. La presenza di alfa- idrossiacidi aiuta a rimuovere le cellule morte dei brufoli e facilitano la scomparsa delle macchie cutanee che spesso l’acne provoca. Inoltre per la presenza di acido ellagico aiutano nella prevenzione delle rughe. Preparare in casa una maschera viso di bellezza con fragole, miele, limone e yogurt rende la pelle più luminosa e non solo. Il limone ricco di acido citrico schiarisce la pelle e ha un effetto esfoliante, L’acido lattico presente nello yogurt riduce le imperfezioni edona più luminosità alla pelle. Il miele idratante naturale per la nostra pelle, con proprietà antibatteriche nemiche dei brufoli.Ma vediamo quanti ingredienti occorrono per preparare la maschera di bellezza viso con fragole e miele:5 fragoleun vasetto di yogurt biancosucco di limonemieleEcco come si prepara la maschera con fragole e miele:lavare e tagliare le fragole schiacciandole con una forchetta fino ad ottenere un composto cremoso aggiungere un cucchiaio di succo di limone, uno di yogurt e uno di miele mescolare ottenendo un composto cremoso. A questo punto lavare il viso eliminando il trucco e passare il composto su tutto il viso fino al collo, non siate parche ma piuttosto generose. Massaggiate bene e lasciare agire per circa 15/ 20 minuti, dopo di che risciacquare con acqua tiepida, ripetere il trattamento una o due volete la settimana.Le fragole sono frutti polposi e succosi che fanno bene alla salute, hanno proprietà antietà ed antirughe. Sono ricche di acqua, vitamine (soprattutto la C), fibre, polifenoli e altri potenti antiossidanti aiutano a contrastare l’invecchiamento cellulare, aumentano i livelli di colesterolo buono nel sangue, l’HDL, abbassano la pressione sanguigna e, cosa che certamente farà piacere alle donne, è che sono vere proprie alleate della bellezza in quanto rendono la pelle del viso più bella per la presenza di particolari enzimi che agiscono favorendo il ricambio cellulare. La maschera di bellezza per il viso si può preparare anche solo con fragole e miele: Ecco come si prepara: lavate le fragole sotto il getto dell’acqua corrente. Eliminate il picciolo e poi schiacciate fino ad ottenere una purea di fragole. Mescolate la polpa delle fragole con un cucchiaio di miele. Mescolate bene per amalgamare il tutto. Applicazione della maschera antirughe Stendete la maschera sulla pelle del viso e del collo, lasciatela agire per 20 minuti e poi risciacquate.