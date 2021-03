Moda e spettacolo Mare

Moda costumi estate 2021: modelli e scelta in base al fisico

La moda 2021 dei costumi per l’estate. Comincia la corsa per la ricerca alla moda del costume da indossare per l’estate 2021. Ecco alcune dritte utili per fare la scelta giusta ed il modello che più si adatta al vostro fisico.MODA COSTUMI ESTATE 2021: I MODELLI E I COLORI PER OGNI MOMENTO DELLA GIORNATAC'è ancora il costume intero nero da indossare anche come body all'ora dell'aperitivo. C'è il classico bikini a triangolo con slip regolabili con laccetti per quando l'abbronzatura sarà dorata. E ci sono di nuovo i bikini a vita alta da indossare a pranzo e per la siesta sotto l'ombrellone.MODA COSTUMI ESTATE 2021: LA SCELTA IN BASE AL FISICOCome anche nel caso della scelta dei vestiti, anche il costume da bagno va pensato e scelto in base alla forma del corpo. Tra le morfologie più diffuse ci sono quelle a pera, a mela e a clessidra, anche chiamato "morfologia a 8".MODA COSTUMI ESTATE 2021: COSTUMI DA BAGNO PER DONNE MAGRELe donne magre e con un fisico filiforme possono davvero sbizzarrirsi in spiaggia, spaziando tra bikini striminziti, costumi interi sexy e sgambati, modelli elaborati e molto altro.MODA COSTUMI ESTATE 2021: COSTUMI DA BAGNO PER DONNE CURVYLe donne curvy, che indossano taglie comode dalla 46 fino alla 50, al mare possono mettere in mostra i propri punti di forza, come il seno e il lato b. Tanti i modelli per coprire o minimizzare alcune imperfezioni come ad esempio la pancia e i fianchi: tankini, abiti da bagno, bikini vintage a vita alta e chi più ne ha più ne metta.MODA COSTUMI ESTATE 2021: COSTUMI DA BAGNO PER MORFOLOGIA A PERALe donne con una morfologia a pera hanno il seno piccolo, il punto vita sottile e le gambe e i fianchi abbondanti e generosi. Per questo body shape il modello ideale è il bikini due pezzi, magari con un reggiseno o triangolo che si chiuda con laccetti e abbia applicazioni come volant o balze. Lo slip deve invece essere minimale, preferibilmente evitando la vita alta, e non deve segnare sui fianchi.MODA COSTUMI ESTATE 2021: COSTUMI DA BAGNO PER MORFOLOGIA A MELAChi ha una morfologia a mela è solitamente dotata di gambe magre e fianchi dalla larghezza contenuta, ma ha un po' di pancetta e un punto vita non molto stretto. In questi casi è importante giocare sull'altezza dello slip, andando a scegliere una vita media o una vita alta per minimizzare la pancia. Spazio a brasiliane e perizoma per mettere in risalto il lato b, i fianchi e le gambe.MODA COSTUMI ESTATE 2021: COSTUMI DA BAGNO PER MORFOLOGIA A 8Le donne con una morfologia "a 8", o a clessidra, hanno le spalle e i fianchi della stessa larghezza e un punto vita abbastanza stretto. Si tratta chiaramente della forma del corpo ideale, perchè è la più proporzionata. In questo caso si può scegliere il modello che si preferisce, stando comunque attente a non acquistare costumi da bagno che vadano a minimizzare la bellezza delle proprie forme.MODA COSTUMI ESTATE 2021: BIKINI VINTAGE, PUSH UP E A FASCIAIl bikini è un grande classico in fatto di costumi da bagno, ma è allo stesso tempo un modello che riesce a innovarsi anno dopo anno. Il grande trend dello scorso anno è stato il bikini vintage, con reggiseno strutturato e slip a vita alta a mo' di pin up, e anche per l'estate 2021 ne vedremo tanti di bikini vintage in spiaggia.Lo slip a vita alta, in particolare, è un elemento "strategico", perchè permette di minimizzare la pancia e nascondere cicatrici o smagliature. Più o meno sgambato in base al modello, ci sono anche tipologie di slip a vita alta con brasiliana o perizoma, per mettere in risalto i propri punti forti coprendo allo stesso tempo pancia e fianchi.Il bikini con triangolo è un classico intramontabile, ed è particolarmente adatto per chi ha un fisico a pera oppure a clessidra, ma anche per le donne curvy con un seno non troppo abbondante. Il triangolo è regolabile e può essere allacciato in tanti modi diversi, permettendo anche di avere un'abbronzatura abbastanza uniforme.Lo slip con i laccetti, inoltre, aiuta a non segnare troppo i fianchi grazie alla sua regolabilità. A differenza dei bikini che presentano reggiseni con coppe imbottite, infine, i modelli di bikini a triangolo sono ottimi perchè si asciugano molto più facilmente, evitando di farci rimanere bagnate per troppo tempo dopo il bagno al mare o in piscina.Un altro modello di bikini molto di moda quest'anno è la tipologia a fascia, quindi con il reggiseno più o meno imbottito, senza spalline e con scollature di forma diversa, come ad esempio nel caso della scollatura a cuore. Si tratta di un modello perfetto soprattutto per chi ha un seno piccolo, perchè non offre molto sostegno a causa dell'assenza delle spalline.Per quanto riguarda lo slip, nel caso dei modelli a fascia si può scegliere tra diverse tipologie: con o senza laccetti, a vita alta, media o bassa, con o senza volant e altri elementi decorativi. Particolarmente in trend per questa estate sono le orlature, che permettono di dare un po' di movimento e originalità ai modelli senza aggiungere i volant o le balze, che possono talvolta ingrossare.