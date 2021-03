Covid, positivi in aumento a Ragusa e Comiso: Scicli in calo

Attualità Coronavirus Ragusa

Ragusa in pochi giorni supera per numero di contagi Scicli, quest’ultima dichiarata zona rossa da qualche settimana con un’ordinanza dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Secondo gli ultimi dati del bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi, 29 marzo, il capoluogo ibleo ha raggiunto 196 contagi al virus. Segue Scicli con 184 e Comiso che in pochi giorni ha praticamente raddoppiato il numero dei positivi al coronavirus. Oggi a Comiso si contano 91 positivi al Covid. La situazione non è meno tranquilla in altri Comuni del Ragusa come ad esempio Vittoria che conta 76 positivi ed Acate (zona rossa) che ne ha 58.I dati degli ultimi giorni dovrebbero cominciare a rendere più responsabili i cittadini della provincia di Ragusa per evitare una zona rossa per il territorio ragusano con le conseguenze economiche e non solo.Ecco nel dettaglio la situazione Covid nei vari Comuni Iblei:58 (-5) Acate2 Chiaramonte Gulfi91 (+15) Comiso1 Giarratana30 (+1) Ispica38 (+1) Modica2 (-1) Monterosso23 (-2) Pozzallo196 (+4) Ragusa49 (+7) Santa Croce Camerina184 (-6) Scicli76 (+7) Vittoria