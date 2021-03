Abbonamento Ast aprile scuole superiori Modica: si puÃ² ritirare

Attualità Comune di Modica

L'abbonamento AST di aprile per gli studenti delle scuole superiori di Modica si potrà ritirare da oggi e sino a venerdì 9 aprile. L’abbonamento AST per il trasporto studenti delle scuole superiori per il mese di aprile è possibile ritirarlo da oggi e sino a venerdì 9 aprile. L’abbonamento potrà essere ritirato all’ufficio scuola dell’ente, primo piano Palacultura o alla delegazione di frigintini.