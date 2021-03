Appuntamenti Polizia di Stato

Precetto pasquale a Ragusa Precetto pasquale a Ragusa

Oggi, presso la Chiesa del Beato Clemente di Ragusa, alle ore 10.30 è stata celebrata la Santa Messa in occasione delle imminenti festività pasquali, officiata dal Cappellano della Polizia di Stato per la provincia, padre Giuseppe Ramondazzo. Per lo scenario di diffusione epidemiologica in atto e il quadro normativo relativo alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza, quest’anno il Precetto Pasquale si è svolto alla presenza di una ristretta rappresentanza del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno della Questura e dei Commissariati di P.S., delle Organizzazioni sindacali e dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato provinciale.Al termine della cerimonia, il Questore di Ragusa ha ringraziato per la partecipazione il proprio personale, con l’auspicio che la Santa Pasqua rappresenti l’inizio di una rinascita sociale dopo un lungo periodo di sacrificio dettato dalla necessità di contenere la diffusione epidemiologica da COVID-19.