Gianni Morandi mostra dita ustionate: Buona domenica delle palme

"Dall’ospedale Bufalini di Cesena, buona domenica delle Palme a tutti...". Gianni Morandi, con un ramo di ulivo in mano, festeggia con i fan social l'ultima domenica prima di Pasqua e mostra le dita dopo le ustioni. Questa volta a scattargli la foto non è stata la sua Anna ma Yash, l'infermiere che si sta prendendo cura di lui e a cui i follower si sono già affezionati. Nella foto pubblicata su Instagram si vede il cantante con la mano sinistra in parte senza bende, mentre impugna un rametto di ulivo. Gianni è ricoverato da due settimane al Centro Grandi Ustionati (CGU) dell’Ospedale Bufalini di Cesena, dopo che si era bruciato dando fuoco ad alcune sterpaglie nel giardino di casa. Nonostante la paura e il dolore, Morandi non ha mai perso il contatto con i suoi follower e li ha aggiornati regolarmente durante la degenza.Via Instagram ha infatti condiviso le sue passeggiate in corsia e i pranzetti in compagnia della moglie Anna, senza dimenticarsi di ringraziare sempre tutto lo staff ospedaliero per la professionalità e gentilezza dimostrata.