Positivi covid in forte aumento a Scicli, Comiso e Ragusa: ecco i numeri

Attualità Asp Ragusa

Positivi in aumento a Ragusa, Scicli, Comiso, Acate e Vittoria. Ragusa e Scicli sono i due Comuni del Ragusano con il più alto numero di positivi, in entrambi ci sono 192 contagiati, seguiti da Comiso con 76 contagiati, Vittoria con 69 positivi e Acate con 63. Sono i dati diffusi oggi, 28 marzo 2021, dal Bollettino dell’Asp di Ragusa. Ecco nel dettaglio i positivi in tutti i Comuni della provincia di Ragusa:63 (+3) Acate2 Chiaramonte Gulfi76 (+13) Comiso1 Giarratana29 (-1) Ispica37 Modica3 Monterosso25 Pozzallo192 (+30) Ragusa42 (+1) Santa Croce Camerina192 (+3) Scicli69 (+10) Vittoria