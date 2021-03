Attualità Lutto

I funerali di Giovanni Di Stefano domani a Vittoria I funerali di Giovanni Di Stefano domani a Vittoria

I funerali di Giovanni Di Stefano, il 25enne morto in un incidente stradale a Vittoria, si terranno domani lunedì, 29 marzo, alle ore 15 nella chiesa del SS. Rosario. Il 25enne è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera a pochi chilometri da Scoglitti lunga la provinciale per Vittoria. Il furgoncino sul quale viaggiava, un Fiat Doblò, per motivi ancora da accertare, è andato a schiantarsi sul muro che delimita la carreggiata, ribaltandosi. Il giovane dopo il violento impatto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo riportando traumi gravissimi. Inutili i tentativi di salvare il giovane morto a seguito dei gravi traumi riportati nell’impatto. La notizia della morte di Giovanni ha destato tristezza in tutta la città.Tantissimi i post sui social per ricordare il giovane 25enne.