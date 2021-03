Sicilia Coronavirus

Vaccino Covid, in arrivo 170 mila dosi: Figliuolo a Catania e Messina

Il commissario nazionale per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo oggi fa tappa in Sicilia. Previste alle 11 una visita alla Fiera di Messina, e alle 16 all'hub vaccinale realizzato a Catania nell'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena. Lunedì dovrebbero essere consegnate nell'Isola in totale 170 mila dosi di cui 7 e tra il 29 marzo e il 3 aprile se ne attendono ben 100 mila di AstraZeneca, a queste si aggiungono circa 25 mila dosi di Moderna già disponibili: «Se arriveranno i vaccini apriremo la Fiera del Mediterraneo fino alle 24 per vaccinare quanta più gente possibile», dice il commissario straordinario Renato Costa che però non più tardi di qualche giorno fa aveva lanciato l'idea di tagliare le vaccinazione quotidiane per evitare le lunghe attese, per poi fare dietrofront. Costa pensa di realizzare un altro grande hub a Palermo «eliminando i centri più piccoli in città e in provincia che non offrono un numero sufficiente di somministrazioni».In Sicilia sono quasi 720 mila le persone già vaccinate: 221 mila le dosi somministrate agli operatori sanitari, ovvero alla quasi totalità dei 140mila operatori sanitari individuati nella fase 1. Gli over 80 vaccinati sono poco più di 155mila, quasi tutti hanno avuto la prima dose e aspettano la seconda. Anche il personale scolastico è stato interamente coperto con oltre 67 mila vaccinazioni