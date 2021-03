Positivi in aumento a Comiso, sindaco: sapete cosa penso?

Attualità Emergenza coronavirus

A Comiso continuano a salire i contagi Covid 19. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 19 nuovi positivi al coronavirus che portano il totale a 63. Un numero che potrebbe ancora aumentare nonostante la chiusura di alcune scuole, messa in atto dal sindaco Maria Rita Schembari con un’apposita ordinanza, dopo un cluster in una scuola. Oggi il sindaco di Comiso ha pubblicato un post sul suo profilo facebook, un post che dovrebbe far riflettere tutti.Ecco cosa ha scritto il sindaco di Comiso su facebook:"Sapete cosa penso? Penso - scrive il sindaco di Comiso - che se mi beccassi il Covid, e la questione avesse un esito fatale, desumendolo dalla mia anamnesi, assieme al cordoglio largamente condiviso, qualcuno scriverebbe giustamente che "il soggetto in questione aveva patologie pregresse". Ed è vero: ho subito parecchi interventi da quando avevo 28 anni e almeno da quattro anni prendo quotidianamente la mia pillola, perché soffro di ipertensione.Eppure, non so perché, ma se dovessi morire soffocata, sola in un anonimo letto d'ospedale, circondata da persone vestite come astronauti, privata della consolazione di una carezza o di un gesto di umanità; se dovessi morire, troncando a causa del Covid i miei sogni, i miei progetti per il futuro, le mie tante aspettative di godere di qualche gioia che la vita potrebbe ancora riservarmi; ecco, se dovessi morire di Covid un po' mi seccherebbe, e se qualcuno tentasse per di più di minimizzare la cosa giustificandola con le mie "patologie pregresse", ecco, a quel punto, mi incaxxerei di brutto"!