Aumentano i contagi a Scicli nonostante la zona rossa

Attualità Emergenza Coronavirus

Quasi 200 positivi al Covid 19 a Scicli nonostante la zona rossa. Lo ha annunciato il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, in un video pubblicato su Facebook. Il primo cittadino nel video postato su facebook annuncia l'aumento dei positivi e rivolge un appello a rispettare le regole in città. “Nonostante Scicli, sia zona rossa, - spiega il sindaco Giannone - i positivi al coronavirus continuano a salire. Ho saputo che nonostante le misure restrittive c’è chi continua a fare feste di compleanno in casa e riunioni di famiglie o amici. Questo sistema deve finire. Noi continueremo a fare i controlli per cercare di smorzare la curva dei contagi”.