WhatsApp: come bloccare o sbloccare un contatto: la guida

WhatsApp: come bloccare o sbloccare un contatto: la guidaChi usa WhatsApp spesso non conosce alcuni trucchi che possono essere utili o che possono aiutare a capire ad esempio se un contatto o un contatto o un amico ci ha bloccato su whatsApp. Ma vediamo qualche trucco facile. Vuoi scoprire se sei stato bloccato da un amico? Basta seguire un trucco facile, vediamo come si fa. Per scoprire se sei stato bloccato da un amico basta semplicemente controllare se sotto il nome del contatto “scompaiono“, oppure non ci appare la spunta blu ad un messaggio inviato. Il blocco può essere modificato in qualsiasi momento e si estende alle sole attività offerte su WhatsApp. Sarà impossibile chattare, scambiare file ed effettuare sia chiamate che videochiamate.Ma vediamo alcuni passaggi utili per bloccare e sbloccare contatti su WhastApp:Per evitare di ricevere messaggi e chiamate da parte di alcuni contatti, puoi semplicemente bloccarli.COME BLOCCARE UN CONTATTO SU WHATSAPPapri WhatsApp > tocca Altre opzioni > Impostazionitocca Account > Privacy > Contatti bloccatitocca Aggiungicerca o seleziona il contatto che desideri bloccareIn alternativa, per bloccare un contatto:apri una chat con il contatto, quindi tocca Altre opzioni > Altro > Blocca > BLOCCA o SEGNALA E BLOCCA per segnalare e bloccare quel numeroapri una chat con il contatto, quindi tocca il nome del contatto > Blocca > BLOCCABloccare un numero di telefono sconosciutoapri la chat di WhatsApp con il numero sconosciutotocca BLOCCAtocca BLOCCA o SEGNALA E BLOCCA per segnalare e bloccare quel numeroNota: i messaggi, le chiamate e gli aggiornamenti allo stato inviati da un contatto bloccato non verranno mostrati sul tuo telefono e non ti verranno mai consegnati. I contatti che hai bloccato non potranno più vedere le informazioni sul tuo ultimo accesso o sul tuo stato online, gli aggiornamenti allo stato e le modifiche alla tua immagine del profilo. I contatti bloccati non verranno rimossi dalla tua lista contatti, né tu verrai rimosso dalla loro lista contatti. Per eliminare un contatto, devi eliminarlo dalla rubrica del tuo telefono se sei preoccupato che un contatto bloccato possa sapere che l'hai bloccato, consulta questo articoloCOME SBLOCCARE UN CONTATTO SU WHATSAPPin WhatsApp, tocca Altre opzioni > Impostazionitocca Account > Privacy > Contatti bloccatitocca il contatto che desideri sbloccaretocca Sblocca {contatto}. Tu e il tuo contatto potrete ora scambiarvi messaggi, chiamate e vedere i vostri aggiornamenti allo statoIn alternativa, puoi semplicemente cercare il contatto che hai bloccato > toccare e tenere premuto il contatto > toccare Sblocca {contatto}.Nota: se sblocchi un contatto, non riceverai i messaggi, le chiamate o gli aggiornamenti allo stato che quel contatto ti aveva inviato mentre era bloccato. se sblocchi un contatto o un numero di telefono che non era stato precedentemente salvato nella tua rubrica, non potrai ripristinare quel contatto o numero di telefono sul tuo dispositivo