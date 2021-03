Sicilia Coronavirus

Covid Sicilia, 892 nuovi positivi in 24 ore: 56 Ragusa

Salgono ancora i positivi al Covid 19 in Sicilia, in totale nelle ultime 24 ore sono stati registrati 892 casi di positività al virus. Lo annuncia il Bollettino del Ministero della Salute. 892 positivi su 27.892 tamponi processati, con una incidenza di positivi al 3,1%, in leggera diminuzione rispetto a ieri. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.535. Il numero degli attuali positivi è di 16.403 con 409 casi in più rispetto a ieri, mentre i guariti sono 461. Negli ospedali i ricoverati sono 920, 11 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 121, tre in più.Ecco i dati dei positivi nelle singole province siciliane:346 Palermo: 50.893201 Catania: 45.155 30 Messina: 21.017 40 Siracusa: 11.837 47 Trapani: 11.226 56 Ragusa: 9.231 61 Caltanissetta: 8.026 91 Agrigento: 7.56120 Enna: 4.862