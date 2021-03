Nuova cartina turistica di Ragusa: affidato incarico per progetto

Economia Comune di Ragusa

Affidato l’incarico per la realizzazione del progetto grafico di una cartina turistica di Ragusa. Con apposita determinazione del Settore XII – Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo, è stato affidata, a seguito di apposito avviso di manifestazione di interesse, alla ditta Airworks di Licitra Giovanna di Ragusa per l’importo di €2.440,00 IVA compresa, la realizzazione del progetto grafico per la realizzazione di una cartina turistica della città che sia incentrata principalmente su monumenti, musei, luoghi di interesse, QR code. Nel progetto grafico della cartina, così come indicato nell’avviso pubblico saranno evidenziati i percorsi pedonali che collegano Ragusa Superiore con Ragusa Ibla (scale del Carmine e di Santa Maria delle Scale) ed il percorso naturalistico di collegamento con Ragusa Ibla della Vallata Santa Domenica.