La Polizia di Stato sorprende e blocca spacciatore a Vittoria

Vittoria: la Polizia di Stato sorprende e blocca spacciatore in piazza San Giovanni. La Polizia di Stato di Ragusa – Squadra Mobile e Commissariato di P.S. di Vittoria – ha tratto in arresto un soggetto F.G. di anni 40, con precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Ragusa, Giusi Agnello, che vedono la Polizia di Stato costantemente impegnata per contrastare ogni forma di illegalità, nella serata di ieri, personale dipendente notava nei pressi della Piazza San Giovanni di Vittoria un soggetto che, a bordo della propria autovettura, procedeva con andatura molto lenta. Tale atteggiamento insospettiva i poliziotti che decidevano di procedere al controllo del soggetto e del mezzo.Appena bloccato, l’individuo si mostrava particolarmente nervoso, circostanza che portava gli operatori ad effettuare una accurata perquisizione. La perquisizione permetteva di rinvenire sette involucri con all’interno sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 2 grammi, nonché la somma di euro 380,00 suddivisa in banconote di diverso taglio. Le circostanze del ritrovamento della droga, suddivisa in involucri e delle banconote di diverso taglio, non lasciavano dubbi che la sostanza stupefacente fosse destinata ad attività di spaccio, tenuto conto anche che il soggetto bloccato non svolgeva alcuna attività lavorativa.F.G. pertanto, su disposizione della magistratura prontamente informata, veniva tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari.