Incidente a Chiaramonte Gulfi: Ã¨ morto Adriano Parisi

Incidente a Chiaramonte Gulfi: è morto Adriano Parisi

Non ce l’ha fatta il 35enne Adriano Parisi, vittima dell’incidente stradale che si è verificato ieri sera in zona Pezze/contrada Orto Rabbito a Chiaramonte Gulfi. Il giovane viaggiava a bordo di una moto quando si è scontrato contro un camion nei pressi di un incrocio. Il 35enne subito soccorso dall'ambulanza del 118 del vicino PTE di Villaggio Gulfi eè stato trasportato all'ospedale Guzzardi di Vittoria dove è deceduto poche ore dopo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Il 35enne lascia la compagna e due bambini. Dopo la triste notizia sui social sono stati postati tantissimi messaggi di addio e di cordoglio e vicinanza alla famiglia: “Sono semplicemente sconvolto, inaccettabile“, scrive Emanuele.“Non c’è età per accettare la morte ma così giovane no, Rip“, continua Enzo.